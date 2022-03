Almae Collection, la nuova dama francese dell’ospitalità di lusso

di Cristina Peroglio

15:55

Una gran dama fa il suo ingresso in Italia e lo fa con classe, sparigliando le carte del ricettivo di altissimo livello in un destinazione iconica come Venezia. La gran dama arriva dalla Francia, si chiama Almae Collection e, pur essendo giovane di età, promette di raccontare una storia di eleganza e raffinatezza nell’accoglienza upper level.

“Siamo un gruppo davvero nuovo, siamo nati nel 2019 fra Chamonix e Megève, a Saint-Nicolas-de-Véroce – racconta Anne Cécile Quey, (nella foto) direttrice di Almae Collection –. La nostra storia inizia in un piccolo villaggio, e l’idea alla base della nostra accoglienza rispecchia questa realtà, puntando a creare un feeling familiare per gli ospiti, una cura individuale che permetta loro di abbandonare la vita caotica e trovare un angolo di riposo, di gentilezza e di pace”.



Questo è il mood del primo hotel della compagnia, l'Armancette a Saint-Nicolas-de-Véroce, un nido di lusso che fa parte di The Leading Hotels of the World, solo 17 camere, un centro termale con una maestosa piscina riscaldata semicoperta lunga 11 metri per 6 di larghezza e tre chalet indipendenti direttamente sulle piste.



“A Venezia abbiamo scelto un tipo di ospitalità differente – spiega Quey – venendo incontro alle esigenze nuove dei clienti, che cercano la privacy assoluta per le loro vacanze. Un’esigenza che si è rafforzata con la pandemia e che sta condizionando le richieste”.

Così, Palazzo Garzoni, la struttura veneziana, è suddivisa in 4 appartamenti e non presenta aree comuni, nessun bar o ristorante. Il servizio è però garantito: i concierge sono disponibili 24 ore su 24 e organizzano trasporti e attività. E per chi non vuole mangiar fuori, è disponibile uno staff di chef per cucinare direttamente all’interno degli appartamenti.



“Il cliente tipo di Almae Collection – svela la direttrice – è sicuramente upper level ed è abituato a viaggiare molto, a soggiornare in palazzi e grandi alberghi, ma sceglie le nostre proposte perché permettono di vivere la vacanza in una sorta di anonimato, non esposti alla luce del jet set. Diciamo che offriamo la possibilità di godersi la vacanza stando nascosti agli occhi dei curiosi”.



Le altre strutture e i progetti

L'Armancette a Saint-Nicolas-de-Véroce e Palazzo Garzoni non sono le uniche strutture di Almae Collection.



Sempre in montagna, a Chamonix, il gruppo mette a disposizione Les Chalets de l'Armancette, tre chalet a soli cinque minuti a piedi dal cuore della località, che formano un borgo con vista panoramica sul Monte Bianco. Gli chalet hanno, come Palazzo Garzoni, un servizio alberghiero che comprende portineria, parcheggiatore, navetta, spa, servizio catering, maggiordomo e chef a domicilio, pulizia giornaliera, pacchetto comfort con colazione e richiesta di tè pomeridiano.



Ma la compagnia ha una serie di progetti per il futuro: primo fra tutti una maestosa residenza del XIX secolo a Cognac, che sarà pronta nel 2023, strutturata come un hotel, con ristorante e soprattutto cantina e distilleria, vista la destinazione.



Un secondo progetto vedrà la luce in Spagna, a Ibiza, mentre nel 2024 o 2025 Almae Collection tornerà in Italia, sempre in Veneto, dove la proprietà ha acquistato Villa Emo, a Fanzolo di Vedelago, una villa palladiana sulla quale sono iniziati grandi lavori di riqualificazione che dovrebbero trasformare il capolavoro rinascimentale in uno splendore dove tornare a vivere le proprie vacanze.