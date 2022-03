Inside 7Pines Resort Sardinia, lo stile Hyatt in Sardegna. La fotogallery

di Cristina Peroglio

14:38

Aprirà a luglio di quest’anno, ma TTG Italia vi fa visitare in anticipo il nuovissimo 7Pines Resort Sardinia, il primo Hyatt in Sardegna che debutta sotto il marchio Destination by Hyatt, il secondo in Europa dopo Ibiza.

La scelta di Hyatt è ricaduta su Baja Sardinia, e il resort sorgerà su un promontorio di 15 ettari di macchia mediterranea sul mare, a due passi dalla Costa Smeralda.



“A differenza dei grandi hotel della Costa Smeralda, però – dice il managing director Vito Spalluto – qui il lusso sarà rilassato, senza il bisogno di apparire. Il nostro obiettivo è proporre una vacanza esperienziale, e grazie al brand Destination by Hyatt, che è rispettoso delle diversità e dello spirito del luogo, offriremo un’ospitalità di lusso legata al territorio”. La presenza di concierge e guest relation manager assicurano la possibilità di progettare attività sia all’interno che all’esterno del resort.



Le camere

Il 7Pines Resort Sardinia è articolato in orizzontale, con diversi blocchi di camere, 76 in tutto fra cui 8 junior suite e 20 suite, tutte con vista sul mare o sui giardini di macchia mediterranea che circondano la struttura. Ogni ambiente è un omaggio allo spirito del luogo e alle tradizioni dell’isola: architetture, materiali e tessuti sposano la natura selvaggia della Gallura, ricreando le atmosfere che hanno reso celebre la Costa Smeralda nel mondo.



L’effetto wow è garantito dall’arrivo: un viale accompagna gli ospiti verso la reception, un ambiente a se stante collocato nel punto più alto del resort, con una vista spettacolare.



“La nostra offerta è aperta a tutti i segmenti di clientela, dalla famiglie alle coppie – spiega Spalluto -; grazie agli spazi ampi possiamo infatti suddividere gli ambienti riservando zone per gli ospiti family e zone adult only”.



Spiagge e benessere

Cinque le spiagge, di cui 3 attrezzate in maniera stabile (una in particolare dedicata agli sport e una con un beach club aperto anche alla clientela esterna al resort, con attracco per gli yacht) e due invece “molto piccolo e riservate, che saranno attrezzate su richiesta dei clienti e daranno la possibilità di vivere un’esperienza di privacy e riservatezza” spiega Spalluto.



Al centro del resort sorgerà la Pure Seven Spa: 800 metri quadrati di benessere con 5 cabine per trattamenti anche di coppia, area relax, bagno turco, stanza del ghiaccio e uno spazio per il percorso Kneipp. Aperta agli ospiti esterni, Pure Seven replica in Sardegna il format già collaudato a Ibiza: elementi organici e naturali - inclusi ingredienti locali come mirto e ginepro - integrano la cosmesi più innovativa e le terapie olistiche più apprezzate.



Gli amanti dello sport hanno a disposizione una palestra attrezzata, campi multifunzionali per tennis e padel e un parco per l’allenamento all’aria aperta con un percorso vita.



Food & beverage

Grande attenzione è dedicata all’offerta enogastronomica che punta a valorizzare le eccellenze territoriali e le sinergie con i produttori dell’isola. Gli ospiti potranno scegliere tra 3 ristoranti e 3 bar. Un altro ristorante, a bordo della piscina, apre a pranzo con un’offerta internazionale, mentre il cocktail bar & lounge è ideale per un aperitivo prima di cena.



Un ulteriore punto di forza sarà il Cone Club, aperto dall’ora di pranzo fino a tarda sera e direttamente accessibile via terra o tramite il molo privato del resort. Cucina mediterranea, dj set e un ambiente vivace e informale sono gli ingredienti di questo beach club che promette di diventare uno dei nuovi place to be della costa.



Transfer e yacht

Tra i servizi, anche una flotta di imbarcazioni di lusso per gli ospiti che desiderano andare alla scoperta delle cale più belle della Costa Smeralda o dell’arcipelago di La Maddalena.



E per raggiungere il resort si può optare per mezzi propri, o per un transfer in auto, barca o elicottero: la struttura ha infatti anche a disposizione un elisuperficie.