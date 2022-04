Restyling per il Due Lune Puntaldia Resort&Golf, la Sardegna a 5 stelle

11:43

Passa alle 5 stelle il Due Lune Puntaldia Resort&Golf, storico resort di fronte all’isola Tavolara in Sardegna che riapre il prossimo 6 maggio con un passaggio di categoria dopo un restyling degli spazi comuni e delle camere. Si conferma quindi la tendenza all’alto di gamma per l’isola, come abbiamo raccontato nel servizio dedicato alla Sardegna upper level su TTG Luxury Spring Edition.

L’hotel, realizzato nel 1983 da Peppino Fumagalli, imprenditore fondatore di Candy Elettrodomestici, fa parte di un complesso che si estende per 90 ettari ed è oggi controllato da Beppe Fumagalli, erede di Peppino.



“Ho acquistato la maggioranza delle quote per dare all'hotel una seconda giovinezza - spiega Beppe Fumagalli -. Due Lune vanta una posizione straordinaria e un'architettura tuttora distintiva dopo quasi quarant'anni. Abbiamo un'affezionata clientela italiana e internazionale, che ama tornare ogni anno per l'atmosfera conviviale e rilassante”.



Tanto è vero che la gestione resta saldamente nelle mani di Mizar, società che opera il resort da 25 anni nella persona di Gian Paolo Fumagalli.



Il restyling

La prima fase del restyling ha interessato parte degli spazi comuni e oltre la metà delle camere grazie allo studio Castagna che ha realizzato mobili artigianali progettati su misura e per gli arredi ha scelto uno stile marinaro, con il bianco che si alterna al corallo e all'azzurro. Le 66 camere richiamano le cabine degli yacht e lo stesso stile retrò si trova nel “Luna Nuova Cafè”.



Nuovo anche il concept della cucina, che vede un’offerta gastronomica ridisegnata con la collaborazione di Giovanni Fiorin, fondatore di locali milanesi di successo come Pisacco e Dry. Tre le opzioni: i ristoranti “Le Caravelle” e “Il Gazebino”, e il “Luna Nuova Cafè”, con l’idea di permettere agli ospiti di pranzare e cenare a qualunque orario in piena libertà.



Le attività

Due Lune è una destinazione anche per sportivi che possono approfittare del campo da golf con 9 buche lungo la costa, dei 4 campi da tennis e, da quest'anno, dei 2 campi da padel. Al porto è possibile affittare un gommone per esplorare l'area marina protetta con Molara e Tavolara. Il resort offre anche un Kids Club didattico e attività per genitori e figli insieme, come i workshop con gli artigiani.



Nel 2023 è prevista una seconda fase di restyling che toccherà riguarda il ristorante, la spa, la sala congressi e le restanti 30 camere.