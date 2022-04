Rocco Forte investe sulla Sicilia: “Altre 40 ville private al Verdura Resort”

10:31

Rocco Forte Hotels continua a investire con decisione sulla Sicilia. A un anno di distanza dal lancio delle private villas al Verdura Resort di Sciacca, Sir Rocco Forte ha annunciato un’ulteriore ampliamento dell’offerta con l’aggiunta di altre 40 unità.

“Abbiamo le autorizzazioni e sono state approvate le varianti urbanistiche per realizzarne un’altra quarantina su 50 ettari di aree verdi, abbiamo riscontrato un grande interesse e molte residenze sono già state vendute”, ha dichiarato l’imprenditore britannico intervenendo a un convegno sul turismo a Sciacca, riporta ilsole24ore.com. Le ville passeranno così dalle attuali 25 a 65.



Il gruppo sarebbe inoltre alla ricerca di un partner per il rilancio delle Terme di Sciacca, sito di proprietà della Regione e chiuso al pubblico da 7 anni.



Avanzando previsioni sull’estate alle porte e gli effetti del conflitto in corso in Ucraina sulla domanda, Sir Rocco Forte ha affermato che “la gente vuole viaggiare, e dopo due anni di pandemia le prospettive per il nostro turismo sono ottime”. Rocco Forte Hotels prevede “un numero di ospiti record, in arrivo in particolare dagli Stati Uniti”.



La mancanza dei turisti russi non peserà. “Si tratta di una fetta di mercato assai limitata - ha spiegato -, intorno al 3% del totale, mentre per quanto riguarda i turisti americani parliamo di numeri molto più significativi, tra il 30 e il 40%”.