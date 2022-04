Nasce Rare Finds, nuovo brand di Kerzner: primo hotel a marchio il Bab Al Shams di Dubai

15:55

Un nuovo brand nasce in casa Kerzner International Holdings Limited. Il gruppo, cui fanno capo gli Atlantis Resorts and Residences e le strutture internazionali ultra-lusso One&Only, lancia Rare Finds, una collezione diversificata di resort che celebra il carattere distintivo di ogni proprietà esaltandone l’unicità, la posizione e l’eccellenza del servizio. L’idea del nuovo brand è quella di permettere di scoprire una destinazione in modo autentico.

Sotto questo marchio Kerzner ha assunto la gestione di Bab Al Shams, l’iconico resort nel deserto di Dubai, che chiuderà a maggio 2022 e riaprirà dopo una profonda ristrutturazione a inizio 2023.

Il restyling previsto per Bab Al Shams svelerà un'estetica completamente rinnovata pur mantenendo l'autenticità. Esperienze locali e un vivace intrattenimento costituiranno il cuore pulsante della proprietà. Gli ospiti potranno sperimentare una cucina d’eccellenza reimmaginata, fra cui una proposta di cucina araba contemporanea, suggestive cene sotto le stelle e un nuovo rooftop lounge.



L’amatissima piscina a sfioro nel deserto continuerà a offrire agli ospiti l'opportunità di fuggire dalla routine cittadina e di godersi momenti di tranquillità, mentre la Desert Spa inviterà a immergersi in un’oasi di pace dove rilassarsi e rinvigorirsi.



Bab al Shams offrirà anche un’ampia selezione di itinerari curati da esperti e attività all'aperto su misura per ogni singolo ospite. Ogni soggiorno potrà essere arricchito da avventure come escursioni a cavallo nel deserto, osservazione delle stelle con l’astronomo del resort, sandboarding sulle dune, tiro con l'arco, safari nel deserto, narrazione delle leggende locali attorno al falò, voli in mongolfiera e molto altro.



Il resort disporrà inoltre di ambienti adatti per matrimoni, eventi e celebrazioni, ma anche per riunioni aziendali e incentive con spazi interni ed esterni in grado di ospitare fino a 500 persone.



Il piano di Kerzner è di continuare a far crescere strategicamente il portfolio Rare Finds attraverso un’attenta selezione di proprietà uniche nei prossimi anni.