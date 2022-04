Regent Hotels & Resorts in Vietnam con il Regent Phu Quoc

21:00

Regent Hotels & Resorts, il brand lusso di Ihg Hotels & Resorts, debutta nel sud-est asiatico con l’apertura di Regent Phu Quoc, in Vietnam.

La struttura - inaugurata il 19 aprile - sorge in prossimità di una riserva Patrimonio Unesco e conta 176 suite e 126 ville, disegnate dal BLINK Design Group con la volontà di evocare uno stile tipicamente vietnamita, con decori dal tocco contemporaneo e colori delicati. Le ampie finestre permettono di avere una vista mare incorniciata dal verde dei giardini.



Al Regent Phu Quoc, riporta travelpulse.com, gli ospiti possono godere di servizi quali il Personal Havens, trattamento benessere in suite, e il With Compliments, che consente di beneficiare di numerosi servizi come bevande e snack, lavanderia e stireria, sistemazione dei bagagli.



Fiore all’occhiello è la Spa, che offre un approccio olistico per la cura di corpo e mente grazie a spazi beauty, aree fitness e percorsi di allenamento personalizzati accompagnati da un coach.



Gaia Guarino