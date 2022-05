Lefay Resorts entra nella categoria Legend di Preferred

09:21

Lefay Resorts & Residences è entrato a far parte di Legend, la categoria upper level di Preferred Hotels & Resorts che identifica strutture caratterizzate da altissimi standard di servizio e prodotto. Una collaborazione che, come spiega Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences, “favorirà ancora di più l’attenzione internazionale nei confronti del Gruppo, permettendoci di approcciare un pubblico sempre più diversificato e interessato alle nostre destinazioni benessere”.

Preferred rappresenta un totale di 650 strutture in 80 Paesi raggruppandole in diverse categorie: Legend, LV.X., Lifestyle, Connect e Residences.



Il programma fedeltà

“Le proprietà Lefay – sottolinea Roberta Possenti, Preferred Hotels & Resorts vice president Europa – sono perfettamente adatte alla collezione Legend e rappresentano unaa destinazione d’obbligo per chi desidera scoprire le meraviglie del lago di Garda e delle Dolomiti”.



L’ingresso in Preferred dà modo agli ospiti Lefay di iscriversi a I Prefer Hotel Rewards, il programma fedeltà basato sui puntidel brand con oltre 4 milioni di iscritti, che consente ai soci di guadagnare punti convertibili in premi e vantaggi speciali sui soggiorni.