A Venezia il secondo hotel italiano firmato Orient Express

09:49

Dopo Roma, sarà Venezia a ospitare il secondo hotel italiano di Orient Express. In collaborazione con Arsenale Spa, il brand di lusso del Gruppo Accor ha individuato in Palazzo Donà Giovannelli la location più adeguata per il suo nuovo indirizzo nella Penisola.

L’apertura dell’albergo, anticipa Corriere.it, è prevista nel primo trimestre del 2024.



La struttura - il cui progetto porta la firma dell’architetto e interior designer Aline Asmar d’Amman e del suo studio Culture in Architect - offrirà 45 camere e suite, con vista sui giardini e sui canali della Serenissima.



Al suo interno anche un bar, un ristornante e terrazze nascoste.



“Il connubio tra Venezia e il nuovo Hotel Orient Express rappresenta un altro grande passo nel progetto che Arsenale, grazie anche alla partnership con Orient Express, sta portando avanti per il rilancio di un turismo di lusso che trova nella nostra Penisola un patrimonio artistico e culturale inedito”, ha riferito al quotidiano il ceo di Arsenale, Paolo Barletta.