Favignana, un resort di lusso nell’ex complesso militare Nido Pellegrino

L’isola di Favignana, nell’arcipelago delle Egadi, ospiterà un nuovo resort di lusso. Con un investimento da 10 milioni l’ex complesso militare Nido Pellegrino, oggi adibito a case vacanza, verrà infatti riqualificato e trasformato insieme ad altre strutture in abbandono, come trincee, rifugi, polveriera bunker e piattaforme circolari on una struttura turistica upper level.

L’iniziativa è della società siciliana Camparia, che realizzerà il progetto grazie al supporto di Invitalia. Quest’ultima interviene attraverso il contratto di sviluppo, con un finanziamento di oltre 4,8 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico.



La ex base diventerà un resort da 20 camere (44 posti letto) con ampi spazi, spa, wellness, bar, piccola ristorazione, piscine. L’accesso al mare (Lido Pellegrino) sarà accompagnato da un ‘parco bioemozionale’ per valorizzare la flora e l’ambiente naturale.

Il piano include anche il recupero della ‘Camparia’, un insieme di edifici che fanno parte degli ex stabilimenti Florio dedicati alla costruzione delle attrezzature per la pesca del tonno. In questo modo l’offerta ricettiva sarà completata con servizi accessori di ristorazione.



Il progetto sarà completato entro la primavera del 2024 e porterà all’assunzione di circa 100 lavoratori stagionali.