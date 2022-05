Voli privati, da ErmesHotels la piattaforma per la prenotazione alberghiera

12:40

Si chiama Private Flight Hotels il nuovo programma che ErmesHotels ha sviluppato insieme a FBO Booking per chi possiede o utilizza aerei privati per i propri spostamenti.

L’hotel program mette in contatto gli hotel di lusso con il mondo dei voli privati sia passeggeri, sia crew. L’utenza a cui si rivolge conosce e utilizza già i servizi FBO (Fixed Base Operator) del partner FBO Booking, dove FBO è il termine dato a un'impresa commerciale a cui è stato concesso il diritto da un'autorità aeroportuale di operare in quell'aeroporto e fornire servizi di aviazione, come ad esempio carburante, parcheggio e spazio hangar.



Circa 160mila clienti fidelizzati

Questo database di clienti fidelizzati, circa 160mila, ha già accesso a una piattaforma, fornita da FBO Booking, per gestire le pratiche del proprio viaggio in Italia, anche prima della partenza. Da ora avrà anche accesso alla prenotazione di servizi di transfer, noleggi e, soprattutto, alla prenotazione di una ristretta selezione di hotel ‘hand-picked’ da ErmesHotels.



“Abbiamo sviluppato questa tecnologia - dice Loris Di Filippo, founder di FBO Booking - con l'obiettivo di offrire un servizio a operatori e proprietari di voli privati e generare revenue per tutti gli hotel di fascia alta. La piattaforma a oggi gestisce decine di migliaia di utenti, tra private jet flyer e crew, con un costo medio sedile di oltre 5mila euro”.



Hotel selezionati con servizi upper level

Il programma Private Flight Hotels (PFH), prevede un numero limitato di hotel per destinazione e una fascia tariffaria (Rate Type) dedicata a questo tipo di viaggiatori.



Viaggiatori che, specifica Roberto Santececca, S&M Director a ErmesHotels, sono coloro che viaggiano con aerei privati, “persone che già utilizzano la piattaforma per la gestione del proprio viaggio e che troveranno utilissima anche la parte riguardante hotel e noleggi di autovetture o yacht o elicotteri al proprio interno. La piattaforma di FBO è quindi integrata con il nostro sistema ErmesHotels per la prenotazione di questi servizi, che verranno accuratamente selezionati per venire incontro a questo preciso target”.