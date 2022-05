Oetker Collection apre a Capri l’Hotel La Palma: via al programma di formazione

10:31

Sono 230 i membri del team dell’Hotel La Palma di Capri, il primo Masterpiece Hotel di Oetker Collection in Italia che aprirà le porte il primo luglio.

Professionalità che hanno bisogno di essere formate sulla filosofia alla base della collezione di lusso e che, dunque, da oggi sono coinvolte in un massiccio onboarding di cinque giorni. Durante il corso di formazione lo staff dell’hotel sarà immerso in un programma di sviluppo su misura che lo guiderà attraverso la visione e i valori della Oetker Collection e i famosi standard best-in-class del gruppo. Quando le squadre si legheranno, saranno unite nella missione condivisa di creare un'esperienza indimenticabile per gli ospiti.



La visione di Sultana

L’Hotel La Palma di Capri è un edificio storico del 1822 trasformato dai soci proprietari dell’Oetker Collection, i Reuben Brothers, in una struttura alberghiera d’eccellenza, con l’intento di farne l'indirizzo più glamour dell'isola. Si tratta del primo progetto alberghiero di Francis Sultana, un visionario interior designer del Regno Unito, che ha collaborato con artisti e artigiani italiani.



Situato a pochi passi dalla famosissima Piazzetta, offre tre ristoranti, un bar panoramico, una spa, un beach club, un centro fitness e boutique. La direzione gastronomica è stata affidata al famosissimo chef Gennaro Esposito.