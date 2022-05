Lefay Resort & SPA Dolomiti riapre oggi tra natura, buon cibo e relax

12:55

Riapre oggi Lefay Resort & SPA Dolomiti. La struttura riparte per l’estate proponendo un soggiorno all’insegna della natura incontaminata e del relax.

Per la bella stagione, l’offerta wellness del resort combina centro benessere - 3 piscine, 9 saune, 65 trattamenti Signature e rituali ispirati agli aromi e ai profumi del bosco – ed esperienze all’aperto fuori dalla struttura. È possibile infatti dedicarsi a itinerari a piedi o in mountain bike in quota o a valle; giocare a golf in due campi di nove buche, pranzare in rifugio o degustare prodotti tipici.



Le giornate all’aperto possono essere personalizzate con il servizio Concierge.



Una serie di pacchetti, invece, permette di pianificare il soggiorno prima della partenza. Tra le proposte, ‘Dolomiti Adventure’, soluzione di tre notti che include due escursioni: trekking e e-bike.



Rinnovato, infine, il menù del ristorante ‘Grual’ - appena premiato con i Due Cappelli dalla guida ‘I Ristoranti e i vini d’Italia 2022’ de L’Espresso -: i piatti esplorano le eccellenze del Trentino-Alto Adige in un viaggio che parte dal fondovalle e arriva all’alta montagna. Si parte dai delicati sapori del coregone e del radicchio, per arrivare al cervo o al capriolo, alla trota o al salmerino, alle rape rosse e allo stravecchio. Due, invece, i percorsi degustazione: ‘Il Sentiero’ e ‘La Cima’.