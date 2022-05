Lusso in Croazia: apre a Pula il primo First Radisson Collection

09:21

Si chiama Grand Hotel Brioni Pula, A Radisson Collection Hotel la prima struttura della Croazia a marchio Radisson Collection. L’hotel storico, costruito negli anni ’70, sorge a Pula, sulla costa adriatica del Paese, e la sua apertura fa seguito a un ampio riposizionamento da 30 milioni di sterline. Il restyling è opera di PPHE Hotel Group, partner di Radisson Hotel Group, e della sua controllata croata Arena Hospitality Group.

Vista sull'oceano

L’hotel occupa una posizione spettacolare su una scogliera, con vista sulle isole Brioni, e offre 227 camere, piscine a sfioro, numerosi ristoranti e bar e ampi spazi dedicati al wellness e al relax.

Gli interni, progettati da Studio 92, hanno il cosiddetto fattore ‘wow’ nell’originarietà del design e nella presenza di opere d’arte di famosi artisti croati, che collegano l’eredità di questo iconico hotel alla modernità di oggi.



Tra i ristoranti il Brioni Forum, che serve specialità internazionali con un'enfasi sulle ricette locali, insistendo sempre su prodotti freschi e locali. Il ristorante sulla spiaggia Brioni Lungo Mare propone invece una scelta di specialità mediterranee di carne e pesce, per un pasto più leggero. Infine il più raffinato, il ristorante Sofia.



"L'apertura del Grand Hotel Brioni Pula, A Radisson Collection Hotel - spiega Elie Younes, Global Chief Development Officer di Radisson Hotel Group - è un risultato straordinario per noi, poiché introduciamo il nostro marchio di lifestyle di lusso in questa regione culturalmente ricca, la prima sulla costa adriatica e la prima in collaborazione con PPHE Hotel Group. Le proprietà della Radisson Collection abbracciano e rappresentano la cultura e il design locali ovunque si trovino e il Grand Hotel Brioni Pula, A Radisson Collection Hotel non farà eccezione. Gli ospiti potranno infatti scoprire l'arte croata, cenare in uno dei tanti ristoranti e provare tutto ciò che la penisola istriana ha da offrire".



“Questa riqualificazione premium - aggiunge Reli Slonim, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Arena Hospitality Group - apre la strada alle altre due aperture di hotel premium previste per la Croazia: a Zagabria quest’anno e a Pola nel 2023”.



Fiore all'occhiello dell'hotel è il Centro Benessere Gemma di Brioni. Si estende su due piani, con una piscina coperta e idromassaggio, tre saune e sei sale per trattamenti. Oltre a una piscina interna di 25 metri di lunghezza, dispone di una piscina a sfioro all'aperto di 60 metri di lunghezza, con una vista spettacolare sull'oceano.