Nel 2023 in Arabia Saudita il primo Ritz Carlton Reserve del Medio Oriente

08:00

Aprirà nel 2023, sulla costa occidentale dell’Arabia Saudita, il primo Ritz Carlton Reserve del Medio Oriente. L’annuncio è arrivato direttamente da Marriott International, che ha siglato un accordo con The Red Sea Developement Company per il lancio del prestigioso brand nella regione.

La struttura, immersa nella natura, prenderà il nome di Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve e sorgerà in una serie di isole private vicino al Blue Hole del Mar Rosso.



Progettato per fondersi con l'ambiente circostante, il resort sarà composto da 63 ville su mare e su spiaggia, ciascuna comprendente da una a quattro camere da letto. I progetti includono inoltre una vasta gamma di dotazioni di lusso e servizi esclusivi, tra cui spa, piscine, diversi punti di ristoro, una boutique e un centro naturalistico.



Una volta aperto, il resort farà parte una collezione esclusiva di cinque Ritz-Carlton Reserve in tutto il mondo (le altre proprietà si trovano attualmente in Thailandia, Giappone, Indonesia, Porto Rico e Messico).



“Siamo entusiasti di portare in Medio Oriente Ritz-Carlton Reserve, il nostro marchio più lussuoso, e la sua allure unica. Inserito in uno dei progetti di turismo rigenerativo più attesi al mondo, il resort unirà un’esperienza raffinata al concetto di lusso tailor-made”, spiega in una nota Jerome Briet, chief development officer Europe, Middle East & Africa, Marriott International.



Il nuovo sviluppo in Medio Oriente comprenderà anche 18 residenze a marchio Ritz-Carlton Reserve. “Sono entusiasta di dare il benvenuto alla Ritz-Carlton Reserve nella nostra collezione di marchi di lusso per il Mar Rosso - precisa John Pagano, ceo di The Red Sea Development Company -. Le proprietà Ritz-Carlton Reserve in tutto il mondo sono perfette per vivere esperienze di lusso uniche e sostenute da un impegno verso pratiche sostenibili. Manca poco all'inaugurazione dei primi resort all'inizio del prossimo anno, e siamo certi che il brand susciterà l'entusiasmo dei nostri futuri ospiti”.