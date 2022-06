Marriott sceglie l’Algarve per il debutto portoghese del brand W

13:58

Si chiama W Algarve la struttura che segna il debutto portoghese di W Hotels Worldwide, uno dei 30 brand di Marriott. “Un'esperienza di lusso moderna e unica - la definisce Candice D' Cruz, Vice President - Luxury Brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International -, incentrata sulla socializzazione, nella scena dell'ospitalità dell'Algarve. Dal design dell'hotel, che affonda le sue radici nella storia e nella cultura portoghese, alla programmazione musicale tipica del brand W, fino alle nuove esperienze culinarie, il W Algarve è una destinazione dove i jet setter internazionali e gli amanti del gusto locali possono scoprire un lato inaspettato della destinazione".

Le sistemazioni

Le camere e suite sono 134, cui si aggiungono 83 residence a marchio W. Le sistemazioni premium includono 10 Wow Suite, tutte dotate di una terrazza privata sul tetto, e la E Wow Suite a due piani, con una superficie di 200 metri quadrati e la vista sull’oceano. A supervisionare la ristorazione dell'hotel il famoso chef portoghese Nuno Goncalves, appena rientrato in Algarve dopo 13 anni trascorsi in alcuni dei ristoranti più iconici di Londra, tra cui Quaglino's, Aqua Shard, Galvin La Chapelle e The Wolseley.



Tra i ristoranti Paper Moon Giardino, situato in cima all’hotel con una terrazza spettacolare, gemello dell’originale ristorante milanese, che serve cucina italiana.