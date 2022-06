Rosewood a Venezia: gestirà l’iconico Hotel Bauer

14:24

Rosewood Hotels & Resorts gestirà il leggendario Hotel Bauer a Venezia. Dopo un importante intervento di ristrutturazione, nel 2025 la struttura situata nel sestiere di San Marco, tra il Canal Grande e Piazza San Marco, si aggiungerà alla collezione europea del brand. Sarà il terzo indirizzo italiano, dopo il Rosewood Castiglion del Bosco, in Toscana, e il Rosewood Rome, la cui apertura è prevista per il 2024.

Di proprietà dello sviluppatore immobiliare SIGNA Prime Selection e realizzato originariamente nel 1880, l'Hotel Bauer sarà oggetto di una ristrutturazione pluriennale a partire dal prossimo novembre, quando chiuderà per riaprire sotto insegne Rosewood Hotel Bauer nel 2025.



Il restyling

A curare il progetto e guidare i lavori, l’architetto veneziano Alberto Torsello e il gruppo di interior design Bar Studio.



Saranno oggetto di restauro: la facciata originale, la grande scala a chiocciola e altri elementi interni. Grande attenzione sarà rivolta alla sostenibilità: la proprietà infatti mira ad ottenere tre certificati molto importanti: il Green Pass, Casa Klima e LEED Gold.



"Siamo entusiasti di crescere in Europa con questa importante struttura in una città così magnifica e amata come Venezia – dichiara in una nota Radha Arora, presidente di Rosewood Hotels & Resorts e cochief development officer -. Considerato il nostro portfolio siamo onorati di aver l'opportunità di ristrutturare e valorizzare molti edifici storici in tutto il mondo, e siamo incredibilmente grati che Rosewood sia stato scelto per contribuire a dare nuova vita all'Hotel Bauer".



Il nuovo hotel

Rosewood Hotel Bauer disporrà di almeno 110 camere, delle quali oltre la metà saranno suite, alcune signature suite e una suite presidenziale.



L’offerta enogastronomica includerà un ristorante informale e un wine bar al piano terra, un raffinato ristorante tipico veneziano e un bar sul tetto con la tradizionale Altana veneziana.



La proprietà ospiterà anche un giardino pensile all’italiana con vista sulla città, una lussuosa struttura benessere e una piscina all'aperto con un bar situato all'ottavo piano.



Inoltre, uno spazio retail di lusso che si estenderà per oltre 3.000 metri quadrati sarà integrato nell'esperienza offerta dall’Hotel e si troverà sul retro dell'edificio, direttamente su piazza Campo San Moisé, vicino a Piazza San Marco.