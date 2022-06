Mandarin Oriental in Italia, a Cortina d'Ampezzo il primo resort alpino

12:44

Mandarin Oriental Hotel Group ha scelto l’Italia per il suo primo resort alpino. Il gruppo alberghioro di Hong Kong ha infatti siglato un accordo di lungo termine con Attestor Limited per la gestione dello storico Hotel Cristallo di Cortina d’Ampezzo, che chiuderà nel secondo trimestre del 2023 per la ristrutturazione, riaprendo nell’estate del 2025 in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Una lunga storia di ospitalità

L’Hotel Cristallo, costruito nel 1901 in stile Art Nouveau dalla famiglia Menardi, ha una lunga storia di clienti reali e vip; ha ospitato tra gli altri Peter Sellers, Frank Sinatra, Saul Bellow e Vladimir Nabokov ed è stato set cinematografico per numerose pellicole famose.



Nel 2021 la proprietà è stata acquistata da fondi gestiti da Attestor Limited, che possiede anche il Mandarin Oriental, Lago di Como. L'Hotel Cristallo sarà sottoposto a un'accurata ristrutturazione che comprenderà un importante ampliamento, realizzato dai pluripremiati architetti Herzog e de Meuron.



"Con i nostri partner del Lago di Como - spiega James Riley, Group Chief Executive di Mandarin Oriental Hotel Group - lavoreremo per creare un'altra struttura esclusiva in una delle destinazioni chiave d'Italia".



I servizi

Una volta terminati gli interventi l'hotel disporrà di 83 stanze, molte delle quali dotate di balcone, tra cui 30 suite con una straordinaria vista sulle Dolomiti. Offrirà una serie di ristoranti e bar, spazi flessibili per l’intrattenimento e gli eventi, oltre a un’ampia area spa e wellness, con una piscina di collegamento tra gli spazi interni ed esterni.



Tra i servizi anche un Kid’s Club attrezzato per rispondere alle esigenze di varie fasce d’età e la possibilità di sciare, giocare a golf e partecipare a escursioni, trekking e mountain climbing.