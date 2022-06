14:29

“Il nostro Paese rappresenta una delle destinazioni più ambite per il turismo di lusso”. Luca Finardi, general manager Mandarin Oriental Milano e area vice president, operations Mandarin Oriental Hotel Group, spiega con queste parole gli obiettivi di sviluppo del gruppo di Hong Kong, che ha appena siglato un accordo di lungo termine con Attestor Limited per il rebranding e la gestione dello storico Hotel Cristallo di Cortina d’Ampezzo.

Le Exclusive Homes

“Siamo felici dell’espansione di Mandarin Oriental Hotel Group in Italia – sostiene in un'intervista a Corriere della Sera – e stiamo già lavorando per concretizzare ulteriori progetti, include nuove ville italiane da inserire nel portfolio Mandarin Oriental Exclusive Homes”.



La sezione ‘Exclusive Homes’ propone otto ville in destinazioni di tutta Europa: da una casa in stile georgiano a tenute private di 200 ettari nel cuore del Cotswold (Inghilterra) a ville sulla spiaggia nel Sud della Francia o delle Baleari, persino una villa su un’isola privata. Il nuovo segmento viene lanciato in collaborazione con StayOne, la community che permette ai viaggiatori di lusso di sperimentare le migliori abitazioni presenti sul mercato.



“Si tratta – spiega Finardi – di un nuovo tipo di offerta turistica: singole strutture di lusso con il servizio impeccabile fornito da un team preparato da Mandarin Oriental. Le otto ville sono state selezionate nelle destinazioni più popolari e ognuna di esse è stata sottoposta a rigorosi controlli di qualità”.