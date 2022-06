Nobu Hotels, altre due aperture per il brand luxury di Robert De Niro

11:21

Cresce il portfolio della Nobu Hotels di Robert De Niro. Il brand di lusso punta nuove bandierine e annuncia ulteriori aperture in Repubblica Dominicana e negli Stati Uniti.

Nel 2025, riporta Travel Weekly, debutteranno infatti due strutture a Punta Cana (Nobu Hotel Punta Cana) e a Orlando (Nobu Hotel Orlando).



La prima offrirà 200 camere e 50 residenze private, un ristorante e uno spazio per meeting ed eventi.



La seconda sarà dotata, invece, di 300 camere. Anche in questo caso il progetto prevede 50 residente private, un ristorante e un locale per meeting ed eventi.



Attualmente, il porftolio Nobu conta 13 alberghi di alta gamma, distribuiti tra Europa, Stati Uniti, Messico e Asia.