Cicladi di lusso: a Paros apre il Cosme, a Luxury Collection Resort

12:55

The Luxury Collection Hotels & Resorts apre a Paros un nuovo hotel, il Cosme. La struttura di Marriott Bonvoy offre agli ospiti da tutto un’esperienza unica sulle rive del Mar Egeo a Naoussa.

"Crediamo nella volontà di creare esperienze autentiche per i nostri ospiti, incoraggiando connessioni più profonde tra loro e la destinazione, ma anche abbracciando la cultura, i riti e le tradizioni - ha dichiarato Kalia Konstantinidou, co-proprietaria di Kanava Hotels & Resorts -. È sempre il momento giusto per celebrare la vita e per sentirsi liberi. Questo è il concetto alla base della creazione del Cosme: la nostra posizione, l'architettura, i servizi e le persone aprono infinite possibilità, consentendo agli ospiti di esprimere la propria individualità e scegliere come socializzare, rilassarsi e divertirsi".



Il resort offre 40 suite, ognuna delle quali arredata in modo unico, mentre alcune dispongono di piscina privata. Tutte le suite sono arredate con mobili fatti su misura dal designer spagnolo Jaime Hayon. Con una superficie di 60 metri quadrati e una vista sul Mar Egeo, l'esclusiva Cosmos Suite è una delle camere più lussuose dell'isola. La sua ampia terrazza è dotata di piscina privata, zona pranzo all'aperto, lettini e vista sulla spiaggia privata di Cosme.



Candice D'Cruz, vice president di Marriott International Luxury Brands, Emea ha aggiunto: "L'apertura di Cosme, a Luxury Collection Resort, Paros quest'estate è un’occasione importante per Paros e per il portfolio di Marriott International. Mentre ci avviamo verso una stagione entusiasmante grazie a una vera rinascita dei viaggi internazionali, Cosme stabilisce ora nuovi standard attraverso la creazione di un'esperienza di lusso che è sia emotiva che appagante".



Situata nel punto più alto del resort, la Elios Spa rende omaggio alla cornice in cui è immersa. Il partner Korres miscela ingredienti biologici provenienti dalla Grecia e dal Mediterraneo per creare rituali curativi, trattamenti e terapie di ispirazione locale.



Sul tetto della spa si trova inoltre uno spazio dedicato all'osservazione delle stelle che si affaccia su Naoussa e sul mare: l'ideale per yoga e meditazione.