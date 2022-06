Tapestry Collection by Hilton a Roma con il Cosmopolita Hotel

14:46

Sbarca a Roma il brand Tapestry Collection by Hilton, che ha deciso di apporre le sue insegne sul Cosmopolita Hotel, storico albergo della capitale rinnovato per entrare a far parte della famiglia Hilton.

"Siamo impegnati a offrire un soggiorno e un'esperienza autentica - spiega Walter Pecoraro, ceo di G&W Invest, la società proprietaria dell’hotel - e nel corso dei nostri anni di attività come hotel indipendente abbiamo accolto decine di migliaia di clienti ed ora, con la forza del marchio Hilton, avremo l'opportunità di portare la nostra professionalità e il nostro stile di ospitalità a livelli ancora più alti."



La struttura, di 76 camere, si configura come un boutique hotel nel cuore della Capitale. È situata, infatti, in uno degli edifici storici della città, il Palazzo Capranica del Grillo, a due isolati da Piazza Venezia, circondato da siti dell’antica Roma. Grazie al marchio Tapestry Collection by Hilton, l'Hotel Cosmopolita, manterrà la sua personalità e le sue caratteristiche uniche, aggiungendo al contempo tutti i vantaggi dei sistemi di prenotazione e del programma di fidelizzazione Hilton.



"Questa proprietà storica è un'altra fantastica aggiunta al nostro portafoglio italiano, situata in una posizione ideale per esplorare alcuni dei punti di riferimento più iconici di Roma – dice David Kelly, senior vice president operations, Continental Europe -. Tapestry Collection by Hilton, il secondo marchio che abbiamo introdotto in Italia quest'anno, si sta espandendo rapidamente in tutta Europa, con debutti in Portogallo, Spagna, Francia e Regno Unito”.