Seabourn prende in consegna Venture, la sua prima nave da spedizione extralusso

11:43

Seabourn ha preso in consegna la sua prima nave da spedizione, Seabourn Venture. La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia presso il cantiere navale T. Mariotti di Genova.

Come roiportato da Travelweekly, il presidente di Seabourn Josh Leibowitz ha affermato che Seabourn Venture "Eleverà ulteriormente la qualità dei viaggi di spedizione ultra-lusso. Non vediamo l'ora di presentare la nave al mondo mentre salpa per esplorare destinazioni remote, dalle regioni polari dell'Artico al continente più meridionale dell’Antartide".



L'amministratore delegato di T. Mariotti, Marco Ghiglione, ha definito la Venture "la nave da spedizione più bella del mondo". Come nave di classe ghiaccio PC 6, la Venture è stata costruita per operare stagionalmente nelle acque polari. Le spedizioni a bordo di Seabourn Venture saranno guidate da un team di 26 persone fra scienziati, studiosi e naturalisti.

La nave può ospitare 264 passeggeri e partirà per la sua crociera inaugurale di 12 notti lungo la costa norvegese il 27 luglio da Tromso.