Gli itinerari mai visti dell’inverno 2023-24 a bordo di Ponant

L’inverno 2023-2024 sarà particolarmente ricco per Ponant, la compagnia di crociere upper level che ha lanciato per la stagione 30 diversi itinerari di cui 13 completamente nuovi per attraversare l'Asia, il Golfo Persico, l'Oceano Indiano, i Caraibi, l'America Latina e, per la prima volta in una stagione invernale, la Norvegia.

Fra le novità appunto lo sbarco in Norvegia, con la crociera “Scoperte e tradizioni nordiche” con 4 partenze dal 1 al 31 marzo, che andrà a caccia delle aurore boreali. Il viaggio si svolgerà a bordo di Le Bellot e da Tromso salperà per Narvik, le Isole Lofoten, il fiordo di Trollfjorden, Hammerfest, Honningsvåg, Alta e Bear Island.



Nel vicino Oriente, un itinerario partirà da Mascate verso Sour, i fiordi di Musandam e le isole Daymaniyat per toccare poi Dubai, Abu Dhabi, Manama e infine Doha. La crociera si svolgerà a bordo di Le Bougainville.



L’Oceano Indiano sarà invece il protagonista di due itinerari: “L'avventura del Madagascar e delle isole Mascarene” con 3 partenze da Port-Louis a Mauritius verso l'isola di Nosy Boraha e poi il Madagascar e Tamatave. Da lì, Le Jacques-Cartier raggiungerà La Réunion e infine Rodrigues. Altro itinerario a bordo di Le Jacques-Cartier la “Spedizione dalle Seychelles allo Sri Lanka” con partenza da Mahé e arrivo a Colombo attraverso gli atolli delle Maldive di di Rasdhoo e Baa.



Sul fronte dei Caraibi, la novità del 2023-24 sarà “Mosaico caraibico, tra mangrovie e lagune” con partenza da Belize City alla scoperta di Honduras, Guatemala e Belize a bordo di Le Dumont-d'Urville che effettuerà 5 partenze dal 14 novembre al 12 dicembre.



Infine il Pacifico, con il viaggio “Dalla Nuova Caledonia alla Micronesia” che parte dalle spiagge di Nouméa e raggiunge gli atolli di Guam toccando Nuova Caledonia, Vanuatu, Isole Salomone, Papua Nuova Guinea e Micronesia a bordo di Le Soléal.