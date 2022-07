New entry a Santorini per Ecoluxury, Retreats of the World di Viaggi dell’Elefante

12:00

Ecoluxury, Retreats of the World approda sull’isola di Santorini. Il portfolio della collezione di Viaggi dell’Elefante cresce con il Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa.

Situato nella località costiera di Oia, all’estremità settentrionale dell’isola greca, si presenta come un albergo diffuso con 63 suite e 2 ville – progettate rispettando i canoni architettonici locali - che si estendono su quattro quartieri.



Gli elementi naturali come la roccia nera vulcanica presenti nella sua architettura permettono alla struttura di ridurre il suo impatto ambientale. Le decorazioni e i materiali celebrano le tradizioni artigianali locali.



“Siamo felici di avere nella nostra Collection il Santo Maris, un’eccellenza di ospitalità sostenbile appartenente al Metaxa Hospitality Group, che ha saputo incentrare la sua strategia di sviluppo sul corretto utilizzo delle risorse ambientali e nell’attivazione delle comunità locali – dichiara in una nota Enrico Ducrot, ceo di Ecoluxury e ad di Viaggi dell’Elefante -. Ci onora avere tra i nostri retreat partner una struttura come il Santo Maris che esprime così bene i principi su cui quali si ispira tutto il progetto Ecoluxury”.



Tutte le 65 suite e ville hanno una veranda panoramica e una vasca idromassaggio o piscina privata e sono divise in uno o più ambienti con kitchinette.



Tra gli altri servizi, il Ristorante Alios, che propone cucina creativa, l’Akros, che offre cocktail d’autore con vista sul Mare Egeo, e l’Anassa Spa.