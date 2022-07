Radisson Blu apre in Transilvania una struttura a 5 stelle

10:32

Radisson Blu Hotel apre a Cluj il primo hotel a cinque stelle in Transilvania.

Il Radisson Blu Hotel Cluj si trova a Cluj-Napoca e sarà l’unico hotel a cinque stelle della città, offrendo camere spaziose, un concetto di ristorazione unico e moderne strutture per riunioni.

Cluj-Napoca, la seconda città più grande della Romania, sta diventando sempre più popolare come destinazione per il tempo libero e gli affari e attrae visitatori da tutto il mondo.

Situato nella parte centro-occidentale della città, il Radisson Blu Hotel Cluj riapre dopo un'ampia ristrutturazione durata due anni, che ha portato alla conversione di un hotel degli anni '80 in una struttura Radisson Blu di alto livello.



Gli architetti e i designer hanno tratto ispirazione dalla posizione dell'hotel e dalla natura circostante, compreso il Central Park cittadino.

Le 149 camere dell'hotel sono dotate di ampie finestre con vista sulla città e su Central Park. Le camere familiari includono un divano letto aggiuntivo, mentre le suite offrono il massimo del comfort. La suite più grande è la Presidential Suite di 79 metri quadri, che offre agli ospiti un soggiorno separato, una zona pranzo e un bagno con doccia aromaterapica.

“Siamo entusiasti di aprire il primo hotel Radisson Blu in Transilvania a Cluj. Con l’attenzione ai dettagli e il servizio personalizzato, il soggiorno sarà un'esperienza memorabile”, afferma George Miu, direttore generale.



Oltre al Lobby Bar e al ristorante Park, la struttura dispone dell’Hikari, un ristorante giapponese.

Per riunioni ed eventi, ci sono cinque sale riunioni per un massimo di 60 persone, mentre la sala da ballo privata può ospitare eventi con un massimo di 300 partecipanti. Il Radisson Blu Hotel Cluj collaborra poi con l'adiacente BTarena, nota anche come Sala Polivalente, per fornire spazi esterni per riunioni ed eventi per un massimo di 10mila persone. È inoltre disponibile una sala fitness.