Ritz-Carlton Yacht Collection sul Mediterraneo dal 2024: tappe anche in Italia

10:31

Ritz-Carlton Yacht Collection approderà anche in Italia. Mentre, dopo numerosi rinvii dovuti alla pandemia, si attende la crociera inaugurale il prossimo agosto, il marchio luxury ha annunciato il debutto, nella primavera del 2024, degli itinerari sul Mediterraneo.

La stagione mediterranea, riporta Travel Weekly, si aprirà ad aprile per concludersi a novembre, per un totale di 21 itinerari operati da Evrima. La nave farà tappa nelle isole greche, alle Baleari e lain Costa Azzurra. Le crociere - dalle 7 alle 11 notti - toccheranno 14 porti, fermando anche in Sardegna.



Gli itinerari includeranno pernottamenti a Casablanca, Monte Carlo, Ragusa (in Croazia) e a Portofino.



Per un periodo limitato, la compagnia offrirà anche la possibilità di effettuare soste speciali in Italia, Francia e a Monaco (durante il Gran Premio di F1 del 2024) con charter privati.