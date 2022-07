Dunia Milano firma in Puglia il suo primo indirizzo extralusso

15:09

Dunia Milano, la experience agency del capoluogo lombardo che propone viaggi a cinque stelle con la consulenza di Luxury Leisure Experts, ha inaugurato un asset dedicato al prodotto con una struttura ricettiva upper level: Trullo Mò con Dunia, a Cisternino, nel cuore della Puglia.

Il restyling è stato curato dallo studio di architettura A++ utilizzando la leggerezza della pietra bianca e arricchendo le camere con arredi di design e opere d'arte locale.

Trullo Mò con Dunia si estende su 6 ettari totali, tutti da vivere privatamente – dato che è prenotabile solo in buy out -, può ospitare fino a 12 persone e dispone di un corpo centrale e 3 depandance, con un totale di 6 camere – 3 suite nella zona centrale, una in ognuna delle tre depandance, 8 sale da bagno, cucina e area living. Il cuore della villa è proprio la zona living interna, un grande edificio a 10 coni, con enormi vetrate che inquadrano il giardino e la piscina.



Un nuovo concetto di ospitalità

“Dunia è nata quest'anno - racconta Alexandro Petrizzi, presidente Dunia Milano -, ma la sua missione è chiara e definita: la ricerca di location ed esperienze veramente uniche nel loro genere. Il Trullo Mò con Dunia vuole essere l'inizio di un viaggio attraverso una collezione di indirizzi che, grazie al loro stesso dna e al valore aggiunto di Dunia, racchiudono e offrono ai nostri ospiti il nuovo concetto di ospitalità che vogliamo offrire”.



I servizi

Nei 6 ettari di terreno che circondano le ville, in un giardino mediterraneo che garantisce una perfetta privacy si trovano la piscina riscaldata con impianto a sale, la palestra, l'area yoga e massaggi, il campo da padel tra gli ulivi, il cinema all'aperto e l'orto biologico. Una cuoca si occupa di preparare colazione e pranzae con ingredienti a chilometro zero.

Il trullo dispone anche di un parco giochi dedicato ai bambini, allestibile in base alle preferenze dei più piccoli e dove Dunia pensa a tutto, anche al servizio baby-sitter.