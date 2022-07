Viaggi sostenibili: Beyond Green raddoppia in Italia con Casa di Langa

08:00

Dopo il toscano Borgo Pignano è Casa di Langa in Piemonte la seconda struttura italiana affiliata a Beyond Green, il portfolio di hotel, resort e lodge sostenibili nato da un’idea di Preferred Hotel Group.

La struttura, che conta 39 eleganti camere con vista sulle colline, sulle Alpi e sul Castello Serralunga d’Alba, è stata inaugurata la scorsa estate e ha tra le sue peculiarità la ristorazione a km0 e l’organizzazione di attività originali, tra cui degustazioni di vini, lezioni di cucina, caccia ai tartufi bianchi e neri, visite a paesi tipici della zona ed escursioni a piedi o in bicicletta per i viaggiatori più attivi.



La filosofia green

Casa di Langa si impegna a utilizzare soltanto fonti energetiche sostenibili: energia solare, riscaldamento e raffreddamento geotermico ed energia rinnovabile certificata. Nella struttura è inoltre attivo un sistema di recupero dell’acqua piovana e non viene utilizzata plastica monouso.



Dal lancio nel 2021, Beyond Green accoglie strutture dal comprovato impatto positivo e che generano risultati concreti sui tre pilastri del turismo sostenibile: pratiche ecocompatibili che vadano oltre le nozioni di base, particolare attenzione e tutela del retaggio storico e naturale e un importante contributo al benessere socio-economico delle comunità locali. I concetti si basano sui 54 indicatori stabiliti dalle Nazioni Unite come costituenti gli standard globali del turismo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.



Casa di Langa è il secondo hotel affiliato italiano di Beyond Green dopo Borgo Pignano. Quest’ultimo, situato nel cuore di una caratteristica tenuta biologica di 750 acri in Toscana, è stato restaurato con cura e vanta viste panoramiche della campagna e vigneti circostanti. Qui gli ospiti possono scoprire l’apicoltura e i metodi tradizionali per estrarre miele e cera. Con l’erborista è inoltre possibile raccogliere erbe e fiori selvatici e scoprire come questi ingredienti naturali sono utilizzati in cucina e nei prodotti dell’hotel.