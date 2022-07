Apre a NY The Ritz-Carlton NoMad, nuovo gioiello della corona

17:35

La Grande Mela amplia la propria offerta di luxury hospitality. È stato inaugurato infatti The Ritz-Carlton New York NoMad, un gioiello nel cuore di Manhattan dove gli ospiti potranno godere di una vista mozzafiato direttamente dal rooftop e di un'offerta di ristorazione stellata.

L'hotel sorge in prossimità del North of Madison Square Park (area conosciuta appunto come NoMad), si tratta di uno dei grattacieli più alti del quartiere e si mescola allo skyline disegnato da celebri edifici della zona come il Flatiron e l'Empire State Building.



L’hotel 5 stelle conta 250 camere tra cui 19 suite e 16 penthouse ultra-lusso, il design della struttura è estremamente ricercato e le proposte culinarie quanto mai diversificate. Come riporta thenationalnews.com il NoMad è dotato altresì di una Spa di oltre 630 metri quadrati e, per The Ritz-Carlton, questa nuova apertura rappresenta una pietra miliare per l'evoluzione del brand. G. G.