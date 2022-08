The Ritz-Carlton Yacht Collection, il primo viaggio di Evrima slitta a ottobre

10:26

Slitta ancora una volta il debutto sui mari di The Ritz-Carlton Yacht Collection. Il varo della prima nave, Evrima, non avverrà più questo mese, ma in autunno: il 15 ottobre 2022.

Secondo quanto reso noto dalla compagia, riporta Travel Mole, le ragioni dell’ennesima posticipazione risiederebbero nei ritardi della catena di approvvigionamento globale, che impediscono il completamento dei lavori sulla nave.



Nei prossimi giorni, l’azienda provvederà a contattare clienti e agenzie per riprogrammare i viaggi o avviare le procedure di rimborso.