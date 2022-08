Nobu, il brand luxury di Robert De Niro arriva in Vietnam

15:31

Nobu Hospitality porta i suoi servizi di lusso in Vietnam. Il brand di Robert De Niro ha infatti annunciato l'apertura del primo indirizzo nel Paese, in partnership con Viet Capital Real Estate e Phoenix Holdings.

Si tratta dell'urban resort vista mare Nobu Danang, che accoglierà gli ospiti con spazi elegantemente arredati che combinano il classico stile di un beach hotel con il mood lifestyle della città. Parole d'ordine: vacanza, intrattenimento e business.



Come riporta breakingtravelnews.com, la struttura conterà 200 camere incluse 18 luxury suite, insieme a un ampio spazio per meeting ed eventi e un'area fitness. Ci saranno anche 271 unità abitative da una, due o tre stanze, e 2 skyline penthouse per un soggiorno esclusivo.



Gaia Guarino