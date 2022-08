di Amina D'Addario

Il turismo di lusso sta vivendo una stagione d’oro. Se parliamo di esclusività e top di gamma, il mercato è tutt’altro che in difficoltà e, anzi, si prepara a macinare numeri da “record” ha predetto David Kolner, senior vice president strategia di Virtuoso, in occasione dell’ultima Travel Week del network di Las Vegas.



Se infatti a livello globale le vendite di Virtuoso da gennaio a luglio hanno già superato del 2% quelle dell'ultimo anno pre-Covid, è il trend dei prossimi mesi a lasciare intravedere una vera e propria impennata dei viaggi di lusso. A confermarlo, i consulenti di viaggi del circuito che, si legge su travelpulse.com, fanno già i conti con prenotazioni relative al 2023 superiori del 47% rispetto al 2019.

E questo nonostante il settore del travel debba riprendersi completamente solo a partire dal 2024.



Non solo: chi ha i mezzi per viaggiare spenderà di più, senza ovviamente curarsi di inflazione e caro fuel. I dati di Virtuoso rivelano che per il prossimo anno i clienti del network hanno in programma di aumentare il budget del 34% spendendo 27.800 dollari a persona, contro gli attuali 20.700.

Italia prima destinazione estera

La formula preferita saranno i viaggi di coppia, seguiti dalle vacanze con gli amici e da quelle con i bambini al terzo posto.



Ma dove andranno? Se al primo posto primeggiano gli Stati Uniti, sarà però l’Italia la prima destinazione estera a essere scelta, seguita da Francia e Messico. Durante le festività natalizie, il 71% si muoverà per vacanza, mentre il 21% per vedere la famiglia e gli amici. Il 62% visiterà più destinazioni e il 24% farà una vacanza incentrata sul benessere.