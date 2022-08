A Milano apre ‘The Core’: si conferma il momento dei club privati

17:17

Milano come New York. Chi desidera entrare nel circolo più esclusivo al mondo deve aspettare fino a maggio 2023, quando nel capoluogo lombardo aprirà 'The Core'.

Negli Stati Uniti l'iscrizione al club costa oltre 50mila dollari, per l'Italia dovrebbe avere prezzi più contenuti con una quota di iscrizione da circa 5mila euro da sommare a quella annuale di pari importo. Secondo quanto trapelato e riportato da Milanotoday, saranno ammessi soltanto 600 soci e l'indirizzo della sede meneghina sarà Corso Matteotti 14, in un edificio storico da 4mila metri quadrati.



Chi avrà il privilegio di entrare in The Core potrà beneficiare di suite, pasti confezionati da chef stellati, collezioni d'arte, una libreria nonché teatro e cinema ad uso privato.



Gaia Guarino