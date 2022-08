08:03

Con il claim ‘Luxury Is Our Love Language’ Four Seasons inizia la strada per il rilancio creativo del suo iconico marchio nel mondo del lusso contemporaneo.

La nuova campagna, che debutta oggi, è infatti il primo step del re-branding di Four Seasons, che nel corso del prossimo anno sarà esteso all'intero portafoglio e alle linee di business: hotel e resort, ristoranti e bar, settore residenziale, retail e jet privati.



L’idea alla base della campagna è valorizzare, attraverso una serie di storie vere, i momenti in cui i team Four Seasons sono andati oltre per offrire il massimo della personalizzazione, con generosità, gentilezza e cura nei confronti dei clienti.



"Il futuro del lusso sarà guidato da dati e approfondimenti e definito dalla connessione umana e dall'immaginazione - spiega Marc Speichert, chief commercial officer di Four Seasons -. 'Luxury Is Our Love Language' è l'incarnazione di questa visione e la dizione più autentica dei nostri valori mentre continuiamo a evolvere ed esprimere il brand in modi nuovi. Si tratta di una campagna basata sulla nostra convinzione che il vero lusso non debba essere impersonale o rigido; al contrario, si tratta di creare un significativo senso di appartenenza attraverso atti di cura non prescritti e la semplice eleganza dell'empatia".



La campagna è stata realizzata da Four Seasons in collaborazione con Le Truc, Starcom, Publicis Canada e l'agenzia di CRM di Four Seasons, Hawkeye Canada.