Nobu sbarca in Thailandia: piano di espansione per il brand

Nobu porta il suo iconico marchio di luxury lifestyle a Bangkok. Grazie a una partnership con il gruppo immobiliare thailandese Asset World Corp, prendono forma due innovativi progetti di hospitality internazionale per esperienze F&B di alto livello.

I due partner realizzeranno diversi hotel e ristoranti in Thailandia, con la capitale prevista quale location per i primi due, mentre sono in corso esplorazioni in altre aree del Paese per individuare le migliori opportunità. I progetti, inoltre, tendono a creare un valore di sostenibilità a lungo termine per le comunità locali.



Il nuovo ristorante Nobu di Bangkok aprirà nel 2023 all’ultimo piano dell’Empire Tower, con vista panoramica sullo skyline della città e del Chao Phraya River, con lounge bar, terrazze e spazi per meeting ed eventi.



“La nostra strategia - ha spiegato Trevor Horwell, ceo di Nobu Hospitality - mira a operare con partner di sviluppo in Asia che abbraccino il nostro stesso modello di business e che condividano la stessa passione per i prodotti di lusso e alta qualità. Con Awc l’obiettivo è di mettere in atto un’offerta di ospitalità entusiasmante e differenziata”.