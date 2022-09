Satopia Travel: la caccia al tartufo con Massimo Bottura

10:59

Satopia Travel torna in Italia e torna a offrire al suo ristrettissimo numero di ospiti l’esperienza esclusiva di una masterclass con lo chef pluristellato Massimo Bottura.

Dal 2 al 6 novembre prossimi, infatti, Bottura aprirà le porte della sua tenuta, Casa Maria Luigia a Modena, per accogliere gli ospiti di Satopia, che saranno intrattenuti con una caccia al tartufo nelle tartufaie della zona.



“Dopo il successo della nostra esperienza gastronomica primaverile, volevamo offrire agli ospiti l'opportunità di godersi questa meravigliosa villa e la prospettiva unica che lo chef Bottura ha sul cibo, la sostenibilità e la responsabilità sociale – spiega Emma Ponsonby, ceo di Satopia -. L'esperienza di 5 giorni è molto più di un momento per riflettere, ma anche una sfida per ridefinire la bellezza ed esplorare l’universo creativo di Massimo Bottura”.



Nel corso dei 5 giorni gli ospiti effettueranno masterclass con Bottura, per poi scoprire la produzione del parmigiano, la degustazione dell’aceto balsamico, cene private nel ristorante Osteria Francescana e scoprire la sua scuola di cucina dedicata ai tortellini, un laboratorio culinario e un'impresa sociale con la missione di formare e assumere adolescenti autistici.