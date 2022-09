Apre l'Hilton Dubai Palm Jumeirah: tramonti a cinque stelle su Palm West Beach

15:52

Promette tramonti da sogno su Palm West Beach l’Hilton Dubai Palm Jumeirah, il nuovo 5 stelle aperto da Hilton a Dubai.

L’hotel ambisce a diventare una destinazione per il tempo libero e gli eventi per tutti i target, con 608 tra camere e suite e 10 proposte gastronomiche esclusive.



"L'Hilton Dubai Palm Jumeirah è una nuova iconica aggiunta all'isola a forma di palma, famosa in tutto il mondo, e riserva agli ospiti un'esperienza eccezionale di resort sulla spiaggia e un'offerta gastronomica straordinaria – spiega in una nota Jochem-Jan Sleiffer, presidente, Middle East, Africa e Türkiye, Hilton -. Siamo lieti di portare Hilton Hotels & Resorts, il nostro marchio di punta, in questa destinazione di spicco su Palm Jumeirah, inserendo le offerte di Hilton per un soggiorno fuori dal comune a Dubai, la principale destinazione turistica del mondo".



I servizi

Diversi i servizi pensati per diversi tipi di clientela: piscina, centro fitness, spazi per eventi, Spa, nonché spiaggia privata e il Pirate Kids Club con piscine per i più piccoli.



Punto forte dell'offerta sono i bar e ristoranti. Tra questi lo Zing Beach Bar, che offre rinfrescanti drink e un'ampia scelta di spuntini leggeri in riva al mare, e il SocialBee, una location che propone un menu, concepito ispirandosi al miele di provenienza locale. Mowsem, il punto di ristoro dell'hotel aperto tutto il giorno, serve una gamma di piatti della cucina globale, mentre Australian Jones the Grocer, situato sulla spiaggia, è adatto alla prima colazione con cibi freschi e deliziosi.



Inaugurato nel corso dell'anno, Factory by McGettigan's diventerà invece un punto di ritrovo per eccellenza. Il Claw Bbq, invece, proporrà grigliate, frutti di mare, frullati e videogiochi vintage, in un ambiente divertente e vivace.



Nel corso dell'anno aprirà poi il Barfly by Buddha Bar. Situato al 13° piano dell’hotel offrirà una vista del tramonto sul mare, sull'isola Bluewaters, sullo skyline di Dubai Marina e su Palm Jumeirah.



Infine in estate apriranno Trader Vic's e il Tahitian Village e serviranno piatti di cucina isolana e Mai Tai.



La struttura dispone di diversi spazi per riunioni ed eventi progettati per tutte le occasioni e può accogliere fino a 800 persone per eventi privati quali matrimoni.