08:08

Rocco Forte continua a far progetti sull’Italia. Il fondatore del gruppo omonimo, che celebra il 25esimo anno di attività, guarda alla Penisola con grande interesse, soprattutto dopo l’exploit di questa stagione, che ha visto il nostro Paese ritornare in vetta alle richieste degli ospiti internazionali del lusso.

Ecco dunque che, oltre all’apertura del The Carlton Milano il prossimo anno, Rocco Forte Hotels sta pianificando anche a una seconda proprietà in Puglia e a un albergo di lusso in Sardegna, la cui inaugurazione è prevista per il 2024. Forte, che di solito prende in affitto le strutture, pare interessato anche a un contratto di gestione in Italia; una destinazione, dice in un’intervista a Hotels, le cui potenzialità sono enormi: “Possiamo fare molto di più in questo Paese” ribadisce.



A Firenze una Rocco Forte House

Oltre agli hotel esistenti a Firenze e Milano, in Italia proseguono i piani di sviluppo anche per gli appartamenti con servizi Rocco Forte House. La ‘Casa’ di Firenze, ad esempio, avrà 11 appartamenti, oltre a una spa e una palestra.



Ma i progetti non si fermano al nostro Paese. Forte ha infatti anticipato di essere in fase di discussione avanzata per due piani in Grecia e una nuova proprietà in Spagna. “Stiamo esaminando anche un paio di strutture a Parigi, ma è ancora molto presto per anticipare qualcosa”. Ma lo sguardo del gruppo si allunga anche oltreoceano: in cantiere ci sarebbe un’opportunità a New York anche perché, spiega sir Rocco Forte, il 35% dei suoi ospiti proviene proprio dagli Stati Uniti.



Intanto, grazie anche ad attente pratiche di revenue management, i dati di giugno indicano, per le 14 strutture del gruppo, un incremento di vendite del 30% rispetto all’anno record 2019, con prenotazioni già in essere anche per il 2024.