08:02

Torna con TTG Travel Experience la nuova edizione di TTG Luxury, il magazine di TTG Italia interamente dedicato al segmento alto di gamma, che si presenta nella sua versione winter. Distribuito nel corso dei tre giorni di fiera e disponibile online sulla nostra digital edition, la winter edition di TTG Luxury racconterà i temi più caldi del momento nel mondo del turismo di lusso.

In particolare, il grande ritorno del desiderio di viaggi senza confini e senza limitazioni: un tema che gli agenti italiani che lavorano sul segmento raccontano su magazine con entusiasmo e nel dettaglio. Quali sono, quindi, le destinazioni più gettonate dalla fascia alta e quali le richieste del nuovo cliente uscito dalla pandemia sono il cuore di un ampio servizio tutto da scoprire.



E ancora, le ultime novità dal mondo del lusso e le tendenze che muoveranno i prossimi mesi, gli hotel di alta gamma in apertura e le suggestioni delle nicchie di mercato, dallo sport all’enoturismo, fino ai viaggi nello spazio, che diventano sempre più vicini alla realtà.



Un panorama ricchissimo di idee e proposte per il segmento che più di tutti gli altri sta dominando la ripartenza del mercato del turismo.



Sarà Beachcomber, la catena che porta anche in Italia il lusso mauriziano, lo sponsor della digiral edition per questo numero.