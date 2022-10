Lusso sui fiumi con Coquelicot, A Belmond Boat, Champagne

15:10

Le gite fluviali in Francia raggiungono un nuovo livello di superesclusività con Coquelicot, A Belmond Boat, Champagne, la nuova imbarcazione di lusso che Belmond aggiunge alla flotta francese.

Operativa da maggio 2023, è dotata di tre cabine lussuosissime con servizi ensuite e bagno di marmo, un salone interno con un champagne bar e un ponte all’aperto. Il ponte di coperta ha due salotti, una cucina a vista e una zona pranzo ombreggiata.



Tra i vigneti storici

Per rendere ancora più speciale il viaggio dei suoi ospiti, la Coquelicot collaborerà con la Maison Ruinart, la più antica casa di champagne al mondo, fondata a Reims nel 1729. A bordo della nuova imbarcazione gli ospiti di Belmond potranno assaporare un pranzo di degustazione privato preparato dalla chef della Maison Ruinart, Valérie Radou, insieme al capo chef della Coquelicot: è la prima volta che la chef della Maison Ruinart prepara un pranzo privato a quattro mani fuori casa. Nel quadro di questa collaborazione, gli ospiti della Coquelicot parteciperanno a visite guidate private dello storico vigneto Taissy, dove scopriranno anche le ultime iniziative di sostenibilità del marchio. Per raggiungere l’imbarcazione sono disponibili trasferimenti in elicottero da Parigi.



Coquelicot, A Belmond Boat, Champagne fa parte di Les Bateaux Belmond, l'esclusiva flotta di barche del marchio in Francia. La flotta include: Alouette, A Belmond Boat, Canal Du Midi; Pivoine, A Belmond Boat, Camargue; Napoléon, A Belmond Boat, Provence; Amaryllis, A Belmond Boat, Burgundy; Fleur De Lys, A Belmond Boat, Burgundy; Lilas, A Belmond Boat, Burgundy.