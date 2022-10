Le tentazioni dell’hotellerie

09:18

"Anche Four Seasons entra nel mondo delle crociere. L'annuncio è solo di qualche giorno fa: il brand alberghiero del lusso ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura, proseguendo sulla strada della diversificazione di prodotto già da lungo tempo percorsa con i suoi viaggi sul Private Jet. Ora, il concetto del Four Seasons Private Jet viene portato sul mare.

Il brand upper level non è il primo e certo non è l'unico fra i colossi dell'hôtellerie a percorrere la strada della diversificazione. In questo caso, i grandi dell'albergatoria mondiale utilizzano questa logica di mercato per fornire al cliente servizi di tour operating, trattenendolo all'interno del business turistico dall'inizio alla fine. O quasi. L'ultima tentazione dell'hôtellerie sembra essere il mondo delle crociere"... (continua a leggere sulla digital edition di TTG Luxury)