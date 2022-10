The Apartment a Fidenza Village, lo shopping si fa luxury

10:49

Si chiama The Apartment a Fidenza Village la punta più avanzata del concetto di lusso che il villaggio di 'The Bicester Collection' di Value Retail vuole raccontare. Si tratta di una vip lounge concepita come una seconda casa. L'ingresso al The Apartment è su invito ed è frequentata da ospiti nazionali e internazionali, partner e brand.

Chi vi accede può godere dello spazio per tutta la giornata di shopping, prendere un caffè o un aperitivo e ritirare le borse dello shopping. All'interno del The Apartment c'è, infatti, uno staff dedicato che accoglie gli ospiti e li coccola.



Molti gli spazi che si possono utilizzare: si parte dall'ingresso del giardino, un luogo perfetto per sorseggiare un tè pomeridiano o un cocktail di inizio serata durante i mesi primaverili ed estivi. Si prosegue nell'ingresso: un mix variegato di pezzi d'arte che includono un busto di terracotta Art Deco poggiato su un piedistallo di mogano vintage. Nell'atrio uno specchio, unico nel suo genere, realizzato a mano a Parigi dello scultore Frédéric Liger.



E ancora, fra gli ambienti, la biblioteca, un open space caratterizzato da una tonalità blu ottanio, fulcro della diversità dei collezionisti. The Grand Salon ospita due divani a forma di ellisse che invitano gli ospiti a sedersi e rilassarsi. I pezzi di spicco includono sedie vintage anni '50 rivestite con tessuti di Etro Home.



The Tower Salon presenta un quadro panoramico, appositamente concepito per questo spazio e realizzato dall'artista locale Patrizia Volpi. Non manca uno spazio toilette, che propone un ambiente dominato dalla carta da parati con i pesci firmata Pietro Fornasetti.