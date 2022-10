di Remo Vangelista

Lontano, dove non sembrava più possibile. Qualcosa che per un paio di stagioni è stato inavvicinabile, tutti avvolti in una nube che non voleva diradarsi. I viaggi, soprattutto quelli del mondo luxury, per 2 anni si sono fermati sull'uscio di casa e abbiamo così riscoperto una parte dell'Italia. Un modo per ricercare nuove vie a due passi da casa.

Ma il turismo ha bisogno di vivere senza confini e per questo negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un ritorno forte e concreto delle destinazioni a lungo raggio. Alla ricerca di mondi che in alcuni casi hanno mutato aspetto.



Per capire come è cambiato e come cambierà il mercato abbiamo deciso di sentire su TTG Luxury le agenzie di viaggi specializzate nel segmento del lusso. Così tutto quello che viene etichettato come luxury è emerso in modo chiaro e netto. Tra il desiderio di prenotare nuovamente la first class sul lungo raggio e la nuova tendenza dei jet privati. "La voglia di progettare e lasciarsi alle spalle le restrizioni sono stati i sentimenti che abbiamo toccato con mano", dicono gli intervistati. Per poi aggiungere che "finito l'innamoramento forzato con l'Italia il target lusso alla fine è tornato nei posti dove era abituato ad andare". Magari con un'attenzione "tirata" al massimo alla voce trasporti, con i clienti alto spendenti spaventati dalle lunghe code e dalle cancellazioni dei grandi hub europei. Per questo in tanti hanno optato per il volo privato per non perdere un attimo del tempo dedicato alla vacanza.



Qualcuno poi alla ricerca dell'esperienza unica si è rivolto ad un mezzo antico, il dirigibile. Un ritorno che pare destinato ad espandersi, visto che da più parti si pensa alla traversata oceanica in dirigibile.



Con lo sguardo verso l'alto, dove tra poche stagioni (entro il 2027) sarà possibile soggiornare nel primo hotel orbitale. Il turismo spaziale appare l'ultima frontiera, non più utopia ma realtà, si legge nel nostro servizio all'interno di TTG Luxury. Stazioni con gravità artificiale "per rendere lo spazio più piacevole". Prima di tutto questo sarà necessario un periodo più o meno breve di training per andare nello spazio.



Ma non preoccupatevi, anche la fase di training sarà all'insegna del lusso più sfrenato.



