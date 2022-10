Azamara torna a Venezia: i nuovi programmi sulla Laguna

10:58

Azamara torna a programmare Venezia. Dal prossimo 3 aprile 2023, la compagnia inserisce nuovamente la città della Laguna all’interno del suo viaggio Azamara Journey's® 12-Night The Best of The Med Voyage. Grazie a un accordo con le autorità locali, dalla prossima primavera la flotta di 4 navi della compagnia accederà ai porti della Laguna di Chioggia e Fusina.

“Grazie al nostro rapporto di lunga data con le autorità locali e le autorità portuali di Venezia, riusciamo a riportare i nostri ospiti in questa storica città e a far scoprire loro le meraviglie dei paesi limitrofi come Chioggia, che solo le navi più piccole possono visitare” spiega Mike Pawlus, direttore itinerari e pianificazione di Azamara.



Fra le crociere che faranno tappa a Venezia, l’itinerario Country Intensive dedicato all’Italia di 7 notti, che toccherà Ravenna, Amalfi e Roma con pernottamento, e il viaggio di 7 notti dedicato alla Costiera Amalfitana e alla costa Dalmata, che prevede tappe a Sorrento, Kotor, Dubrovnik e Sibenik, e un pernottamento a Venezia.



Per i crocieristi sono inoltre previste escursioni in visita alla città, un tour in gondola e un tour a Murano e Burano.