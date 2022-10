Inside Mint House at 70 Pine NY: benvenuti a Gotham City. La fotogallery

12:16

A vederla da dentro, Gotham City non è così ‘dark’ come ce la raccontano.

Siamo andati a visitare la nuova Mint House, aperta poco più di un anno fa nel quartiere più ‘Gotham’ di New York, il distretto economico di Wall Street dominato da grattacieli Art Decò con mascheroni sulle facciate, marmi neri e rossi negli ingressi e quel mood da ‘Wolf of Wall Street’ che sempre accompagna chi ci si addentra.



Mint House nasce, come progetto, nel 2017; nel giro di pochi anni si è espanso negli Stati Uniti fino ad avere 20 proprietà in 12 città differenti e sembra stia valutando uno sbarco anche in Europa. Alla base del modello di ospitalità, la tecnologia per semplificare tutti i processi: quindi check in e check out direttamente da mobile, nessuna chiave, un servizio di concierge digitale 24 ore su 24 per rispondere a tutte le esigenze, la tecnologia Mirror per l’attività sportiva on demand direttamente in camera, un termostato regolabile a distanza per decidere la temperatura della stanza.



Che stanza non è: si tratta di veri e propri mini appartamenti con cucina, lavatrice, asciugatrice, ferro da stiro e spazio, tanto spazio.



L’indirizzo di Pine Street

È la prima parallela di Wall Street e il palazzo è di quelli che si ricordano: facciata in pieno stile Art Decò, marmi rossi al pavimento e alle pareti nella hall, ascensori in metallo decorato. Ma una volta saliti nei 4 piani che occupa Mint House, il panorama si fa più aperto e luminoso.



Le 132 camere hanno spazi ampi e ben articolati, con la cucina, in alcune anche un salotto, che rendono interessante la struttura soprattutto in una città come New York, dove le stanze d’albergo sono spesso minuscole. Luminose le finestre e essenziale l’arredo, con qualche chicca come un piatto per i dischi 33 giri; l’hotel è dedicato a un traffico tipicamente corporate che occupa le stanze/appartamento in media per 5 giorni alla settimana.



Una bolla autosufficiente

La particolarità di Mint House è quella di essere una sorta di complesso residenziale dove è tutto facile per gli ospiti. La struttura ospita al piano terra un market dove i clienti possono fare la loro spesa, rifornendosi di prodotti freschi da cucinare in camera, ma possono anche, al momento della prenotazione, chiedere che venga rifornito il frigorifero con i generi alimentari desiderati.



Chi non ha voglia di cucinare e vuole concedersi una serata di relax ha a disposizione il ristorante stellato Michelin Crown Shy e sul rooftop il ristorante SAGA.



I sotterranei

Ma è nei sotterranei del palazzo che Mint House si conferma un mondo a sé. Per gli ospiti è infatti presente una palestra attrezzata, nel caso non volessero effettuare sessioni di allenamento in camera, una sala ‘giochi’ e relax con tavoli da ping pong, biliardo, tavolini e poltrone, una sala meeting che è un cinema, ricavato in un antico caveau di cui si conserva l’impressionate porta.



E ancora un simulatore per il golf e, chicca finale, una pista da bowling. Virtualmente, l’ospite ha tutto ciò che serve per passare all’interno dell’hotel tutto il tempo del suo soggiorno.