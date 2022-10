Aprirà nel 2025 il Rosewood Milano: il lusso nel cuore del Quadrilatero della Moda

11:25

“Il nuovo hotel sarà espressione dell’energia e della cultura che caratterizzano la capitale italiana della moda”. Con queste parole Rosewood Hotels & Resorts annuncia l’apertura del Rosewood Milano nel 2025, a due passi dal Quadrilatero della Moda e dal cuore dello shopping, via Montenapoleone.

Si tratta del quarto indirizzo del Gruppo in Italia e segue i recenti annunci delle aperture del Rosewood Roma e del Rosewood Hotel Bauer a Venezia. Tre progetti che si aggiungono al Rosewood Castiglion del Bosco - resort situato in Toscana - e che confermano il percorso di crescita strategica intrapresa da Rosewood. "Siamo entusiasti di questa apertura che conferma il nostro piano di crescita in Europa e in particolare in Italia - spiega in una nota Sonia Cheng, amministratore delegato di Rosewood Hotel Group -. Rosewood continua a espandersi in destinazioni strategiche per i nostri ospiti. Con la sua cultura e dinamismo, Milano soddisfa tutte le esigenze di una location urbana firmata Rosewood e va a completare la nostra collezione di hotel e resort di lusso nelle capitali della moda internazionali in cui siamo presenti, comprese le nostre iconiche proprietà di New York, Parigi e Londra".



La struttura

Rosewood Milano offrirà complessivamente 70 camere, tra cui circa 20 suite. La struttura occuperà gli storici Palazzo Branca e Palazzo della Banca Commerciale, architetture del XIX secolo e precedentemente sede della Banca Commerciale Italiana.



“Guidata dalla filosofia Rosewood A Sense of Place, secondo cui è la destinazione ad orientare ogni elemento dell'esperienza, la proprietà evocherà la romantica grandezza della Milano storica in perfetta armonia con un design contemporaneo, integrandosi in questa metropoli culturalmente ricca e dinamica – precisa il Gruppo -. Il ruolo che Milano ricopre come capitale della moda internazionale influenzerà in maniera evidente l’intera offerta della struttura, che rappresenterà un'oasi urbana ideale per tutti i creativi che passano regolarmente dalla città milanese”. A curare e supervisionare il progetto lo Studio K.O.



Gli altri servizi

Rosewood Milano ospiterà anche un bar e un ristorante con cortile e giardino. La struttura accoglierà anche il centro benessere Asaya® con tre sale per trattamenti, una piscina coperta e un centro fitness.



"Siamo orgogliosi di collaborare con un brand come Rosewood per ridare nuova vita a questi edifici storici”, afferma Giuseppe Statuto, amministratore delegato del Gruppo Statuto (che ha affidato a Rosewood la gestione della struttura) -. Integrando le nostre esperienze e filosofie comuni, siamo sicuri che questo hotel diventerà subito un’icona dell’ospitalità di lusso di Milano - una città all’avanguardia che si distingue sempre più nel mondo come una destinazione imperdibile per i viaggiatori internazionali e per gli abitanti del luogo".