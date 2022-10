Maldive, le atmosfere dei resort Constance in una luxury lounge all’aeroporto di Male

12:58

Una location a 5 stelle per vivere già in aeroporto l'esperienza di lusso targata Constance Halaveli e Constance Moofushi. Constance Hotels & Resorts ha aperto una luxury lounge nello scalo di Male.

Pensata e progettata per migliorare l'esperienza di arrivo e di partenza all’aeroporto internazionale Velana degli ospiti dei due resort delle Maldive, la novità è una delle prime cinque lounge disponibili presso il nuovo terminal degli idrovolanti Noovilu.



La location con vista sul mare raggiunge una superficie complessiva di 270 metri quadrati, garantendo ai viaggiatori spazio, comfort e servizi. Sono, infatti, inclusi due bagni ed aree private per la doccia.



Il servizio personalizzato offre, inoltre, ai passeggeri un primo assaggio dell’ospitalità targata Constance. "Il nostro team presso la nuova lounge dell'aeroporto assicura agli ospiti un primo e ultimo feeling da 5 stelle, consentendo loro ospiti di rilassarsi indisturbati, sia che aspettino il loro idrovolante dopo un lungo viaggio o che si rilassino prima del volo di rientro, dopo un soggiorno di lusso formato Constance Hotels & Resorts”, spiega in una nota Tangi Le Grand, direttore generale regionale dei due resort.



Nella nuova lounge maldiviana, gli ospiti possono anche effettuare già il check-in e ottenere informazioni e indicazioni sul soggiorno prima di salire a bordo dell'idrovolante diretto al loro resort. Inoltre, possono scegliere le attività e prenotare ad esempio i ristoranti preferiti. Al contrario, gli ospiti in partenza dalle Maldive possono sedersi e rilassarsi nella nuova lounge, senza preoccuparsi dell'orario del volo e di quanto tempo devono attendere prima di tornare a casa.



Nell'attesa del volo gli ospiti possono rilassarsi con un’ampia selezione di snack e bevande, connessione internet gratuita e poltrona massaggiante, oltre a un angolo separato dedicato ai bambini con tv e giochi.