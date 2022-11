Oetker Collection negli Usa: prima apertura nel 2023 a Palm Beach

16:10

Il lusso targato Oetker Collection sbarca negli Stati Uniti. Il marchio europeo che firma strutture leggendarie, come l’Hotel du Cap-Eden-Roc, Le Bristol Paris e l’Eden Rock - St Barths, ha annunciato l’acquisizione della sua prima proprietà oltreoceano: il The Vineta Hotel, che aprirà alla fine del 2023 a Palm Beach.

L’albergo prenderà forma dalla riconversione di un edificio degli anni 20 del ‘900, situato a pochi passi da Worth Avenue - celebre per le boutique, le gallerie d’arte e i ristoranti - e a breve distanza dalla spiaggia.



La proprietà rinascerà con il suo nome originario, The Vineta. Inaugurato durante il boom immobiliare del 1926 come ‘LidoVenice’, è stato ribattezzato poco dopo con il nome che l’ha reso celebre nei cinquant’anni a venire. Dopo essere stato per un breve periodo negli anni ‘80 un condominio, nel 1989 la residenza è riemersa nella sua più recente e conosciuta versione, The Chesterfield. L’edificio è l’esempio di un’architettura revival mediterranea, per la quale Palm Beach è conosciuta.



Il restyling

Durante la ristrutturazione, condotta dal parigino Tino Zervudachi, il numero delle camere sarà ridotto da 53 a 41, per offrire ambienti più spaziosi e confortevoli.



“Il design dell’hotel è stato progettato con l’obiettivo di infondere agli interni quel tocco fresco e giovanile, caratteristico di Palm Beach, creando spazi armonici caratterizzati da linee nette e illuminati da una palette di colori vivaci - spiega in una nota Tino Zervudechi -. Vorrei creare un luogo adatto sia ai visitatori, sia ai residenti, concentrandomi principalmente sugli esterni, adibiti a ristoro, conferendo loro un look cosmopolita, capace di legare l’intramontabile stile europeo all’inconfondibile estetica della destinazione.”



Al piano terra, The Vineta offrirà un incontro eclettico di quattro differenti scenari: quello che era il Leopard Lounge, locale notturno amato dalle celebrities, diventerà un elegante ristorante, un nuovo punto d’incontro in città. Il giardino sarà trasformato in un esclusivo ristorante all’aperto, mentre l’American Bar, intimo e con pochi posti a sedere, sarà il luogo ideale per un aperitivo o un cocktail dopo cena. Infine, un nuovo ristorante permetterà agli ospiti di godere dei sapori mediterranei a bordo piscina. “L’apertura del primo Masterpiece Hotel statunitense segna un momento grandioso nella storia del brand”, dichiara il ceo di Oetker Collection, Timo Gruenert. “Molti dei nostri ospiti risiedono o frequentano assiduamente Palm Beach e siamo impazienti di offrire loro la nostra ospitalità, connotata da un forte senso di famiglia, eleganza e gentilezza genuina”.