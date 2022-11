Kempinski Hotels, un sito più immersivo per ispirare i viaggiatori

17:30

Un sito più immersivo per Kempinski Hotels. Il gruppo di alberghi di lusso ha lanciato il nuovo portale, che presenta ora un layout contemporaneo e pone l’accento sugli elementi visivi per ispirare meglio gli utenti.

La piattaforma è pensata per fornire un’esperienza più completa e semplificata, nonché per immergere i visitatori nel mondo Kempinski attraverso immagini accattivanti delle 81 strutture in portfolio. “Poiché il mondo digitale cambia rapidamente, siamo lieti che il nostro nuovo sito web garantisca efficienza ai nostri hotel nella gestione dei loro contenuti attraverso l'uso di un nuovo Content Management System (Cms) che consente loro di gestire i contenuti su vari canali attraverso un repository centrale dei contenuti – spiega in una nota Riko van Santen, chief information officer e membro del consiglio di amministrazione di Kempinski Hotels -. Abbiamo adattato i nostri sistemi alla tecnologia più recente e abbiamo fornito una velocità ottimale per raggiungere il nostro pubblico globale”.



La piattaforma offre inoltre opzioni di pagamento aggiuntive e un motore di ricerca personalizzato, integrato ai sistemi di prenotazione centrali del gruppo alberghiero.