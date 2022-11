Six Senses cresce in Australia con un resort tra le montagne

19:29

Aprira nel 2025 Six Senses Burnham Beeches, il nuovo resort australiano di Six Senses immerso nella natura delle Dandenong Ranges dello stato di Victoria, a circa 25 miglia da Melbourne.

Il sito ospita attualmente una tenuta degli anni ‘30 conosciuta come Burnham Beeches, vicino a un palazzo in stile art déco a tre piani che, nelle intenzioni di Six Senses, diventarà il corpo centrale del nuovo resort.



Camere e servizi

Le camere saranno 43, ma la struttura proporrà anche un prodotto glamping, che porterà a 82 le sistermazioni disponibili. Oltre al welcome lounge e alla terrazza, il resort disporrà anche di un ristorante con posti all’aperto, un bar con biblioteca e un rooftop panoramico.



La maggior parte delle sistemazioni, spiega Travel Weekly, sarà nel palazzo storico e la struttura metterà a disposizione degli ospiti anche una fattoria con giardini di erbe aromatiche, un parco giochi per bambini e ovviamente la Six Senses spa.

Allo stato attuale Six Senses, un marchio IHG Hotels & Resorts, ha in portafoglio 20 tra hotel e resort di lusso. Tra gli ultimi progetti un hotel sulle Alpi svizzere, un ecolodge in Zimbabwe e un resort a Grand Bahama.